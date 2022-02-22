النفط تكشف تفاصيل خطتها الخاصة بمناسبة ذكرى أستشهاد الامام الكاظم (عليه السلام)

2022/02/22 | 13:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استعداداتها بتوفير خزين من المشتقات النفطية البيضاء واسطوانات الغاز السائل للمواكب والهيئات الخدمية الخاصة بزيارة استشهاد الامام موسى الكاظم (عليه السلام).وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، إنه “تم تعزيز الخزين الستراتيجي لمحطات تعبئة الوقود الحكومية والاهلية […]

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