رئيس الوزراء يُوجّه بتوزيع وجبتين من مفردات التموينية خلال رمضان

2022/02/22 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة التجارة، بتوزيع وجبتين من مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية على المستحقين خلال شهر رمضان المبارك.وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه شمل التوجيه، تأكيد الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائيىة ومراقبة توزيعها.

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