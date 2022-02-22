2022/02/22 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك.
وقال لافروف عبر قناة “روسيا 24”: “معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما.
أعتقد أن الجميع يفهم ذلك”.
كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال لافروف عبر قناة “روسيا 24”: “معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما.
أعتقد أن الجميع يفهم ذلك”.
كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب […]
ظهرت المقالة لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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