لافروف: روسيا تضمن أمن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

2022/02/22 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تضمن أمن كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك.وقال لافروف عبر قناة “روسيا 24”: “معاهدة الصداقة والتعاون التي تم توقيعها بين روسيا وهاتين الدولتين الجديدتين، نحن نضمن فيها أمنهما.أعتقد أن الجميع يفهم ذلك”.كما أعرب لافروف عن قلق بلاده إزاء الخطاب […]

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