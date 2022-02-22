الصيهود: التحالف الثلاثي لن يحقق الاغلبية وخيار الاطار الانسب لتشكيل الحكومة

2022/02/22 | 13:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون ضمن الاطار التنسيقي محمد الصيهود، عدم امكانية التحالف بين القوى السنية والكردية والتيار تمرير اي مرشح لرئاسة الجمهورية، مبينا ن الخيار الانسب هو القبول بمبادة الاطار التنسيقي وتشكيل حكومة توافقية.وقال الصيهود في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” نحتاج حوارات جدية للخروج من الانسداد السياسي والاطار الشيعي […]

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