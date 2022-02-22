عمليات بغداد توجه بغلق جميع الثغرات المؤدية إلى طرق زائري الإمام الكاظم

2022/02/22 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ترأس الفريق اول ركن نائب قائد العمليات المشتركة، اليوم الثلاثاء، مؤتمراً امنياً تنسيقياً لمتابعة تنفيذ خطة حماية الزيارة الرجبية في مقر قيادة الفرقة الثانية شرطة اتحادية.

وقال بيان لقيادة عمليات بغداد تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع بحضور الفريق الركن قائد عمليات بغداد والفريق قائد قوات الشرطة الاتحادية وقادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وذلك للاطلاع على سير تنفيذ الخطة والاجراءات المتخذة لتطبيقها على ارض الواقع".

اكد نائب العمليات المشتركة حسب البيان، على "ضرورة متابعة تنفيذ الخطة من قبل القادة والامرين حصرا بكافة تفاصيلها".

وشدد على "غلق جميع الثغرات المؤدية الى طرق تنقل الزائرين من خلال وضع فلاتر التفتيش وحماية نقاط الاركاب والترجل بغية ضمان انسيابية حركة ونقل الزائرين، والاستمرار بالعمليات الاستباقية والبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح ضمن منطقة الكاظمية المقدسة والمناطق المحيطة بها".

ووجه بـ "تفعيل الجهد الاستخباري ومعالجة الحالات الطارئة بتدخل القادة والآمرين بشكل فوري وسريع ومكافحة الشائعات بكافة انواعها حفاظاً على سلامة الزائرين، كما اكد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الاذى بالزائرين ".

كما وجه بـ "ضرورة التنسيق مع الدوائر الخدمية والجهات الساندة لتقديم افضل الخدمات طيلة ايام الزيارة".

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