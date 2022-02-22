الاتحاد الأوروبي يخطط لنقل نهائي دوري الأبطال إلى إنجلترا

2022/02/22 | 13:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، إلى أحد الملاعب الإنجليزية.

ومن المقرر إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال يوم 28 مايو/آيار المقبل على ملعب سان بطرسبرج أرينا، الذي استضاف مباريات في مونديال روسيا 2018.

لكن الأزمة السياسية الأخيرة بين أوكرانيا وروسيا تهدد بنقل المباراة إلى ملعب آخر، رغم نفي الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن اليويفا سيضطر إلى نقل النهائي إلى دولة أخرى، إذا حدث غزو روسي بالفعل للأراضي الأوكرانية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ملعب ويمبلي في لندن، سيكون البديل الفوري لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا.

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