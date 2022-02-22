ما الذي يفعله الحزن فينا؟ - حنان بديع

2022/02/22 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_بديع "يقول عالم النفس السويسري كارل غوستاف جونغ "الفرح والبهجة يفقدان معنيهما إن لم يتم موازنتهما بالحزن"، لكن عن أي حزن تحدث؟ نعم، للحزن قمة وقمم، فقد تؤدي أحداث الحياة، مثل وفاة أحد الأحباء أو الطلاق أو الخيانة إلى حالة طبية يشار إليها باسم متلازمة القلب المكسور، وعادة ما يرافق الحزن مشاكل في النوم، كما توجد علاقة وثيقة بين الألم الجسدي والعاطفي، وإذا كانت هذه طريقة الجسد الغير معلنة في التعبير ع ......





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