-الغرفة 8 - فيلم قصير، قصة رمزية لنظام السجون في الانظمة الديكتاتورية ، - علي المسعود

2022/02/22 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود "الغرفة 8 " فيلم قصير، قصة رمزية لنظام السجون في الانظمة الديكتاتورية ،سبحانك كل الأشياء رضيت سوى الذلوأن يوضع قلبي في قفص في بيت السلطانوقنعت يكون نصيبي في الدنيا..



كنصيب الطيرولكن سبحانك حتى الطير لها أوطان..



وتعود إليهاوأنا ما زلت أطير..



فهذا الوطن الممتد من البحر الى البحرسجون متلاصقةسجان يمسك سجانمن هذا المقطع من قصيدة مطفر النواب ( في الحانة القديمة ......





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