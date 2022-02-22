المالية: تضخم الأسعار غير مرتبط بتخفيض العملة

2022/02/22 | 13:11 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أكدت وزارة المالية، أنّ التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة.

وذكر بيان للوزارة وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة"، لافتًا إلى أنّ "استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضًا إلى هذه الظاهرة".

والأحد الماضي، قال مصدر في البنك المركزي العراقي، إنّ إدارة البنك لا تنوي في الوقت الحالي تغيير سعر صرف الدولار إثر الضجة التي أثارها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخرًا.

وبيّن المصدر في بيان رسمي، أنّ "النقاشات التي دارت أثناء استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في مجلس النواب يوم السبت الموافق 2022/2/19 أكدت على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الحكومة كافة لتحسين المستويات الاقتصادية والمعيشية للطبقات الفقيرة التي تأثرت بارتفاع معدل التضخم".

وأضاف المصدر، "نهي بالجمهور الكريم عدم التعاطي مع الأخبار التي تشير إلى احتمالات تغيير السعر"، مشيرًا إلى أنّ "البنك المركزي يمتلك احتياطيات أجنبية كافية لاستقرار سعر الصرف الحالي".

ومنذ بدء السجال بين وزير المالية والصدريين سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي انخفاضًا جديدًا في العاصمة بغداد.

يأتي الانخفاض بالتزامن مع عقد مجلس النواب العراقي جلسة مناقشة سعر صرف الدولار بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، فيما تغيّب وزير المالية علي علاوي عن الجلسة.

وكان مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي قد استضاف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه بعد دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لـ"مناقشة النتائج المترتبة عن ارتفاع الأسعار نتيجة رفع سعر صرف الدولار".

وفي الوقت ذاته، قال رئيس ائتلاف الوطنية أياد علاوي قال إنّ "تغيير سعر صرف الدولار جاء بعد مشاورات مع جميع الكتل التي شاركت في الحكومة، وبالتالي فمحاولة التنصل من مسؤولية هذا القرار أو رميها على الآخرين لن تنطلي على الشعب".

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