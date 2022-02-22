2022/02/22 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اجتمعت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة عدد من المواضيع.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، أن "رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء الكتل النيابية (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة البرلمان تجتمع برؤساء الكتل النيابية (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).