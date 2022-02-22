دراسة: جرعتان من اللقاحات كافيتان للحماية من كورونا

2022/02/22 | 13:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت دراسات نشرت حديثا أن ثلاث جرعات

من لقاح كوفيد – وربما حتى جرعتين فقط –

كافية لحماية معظم الناس من الأمراض

الخطيرة والوفاة بسبب المرض لفترة

طويلة.

وأشارت دراسة، وفق صحيفة نيويورك تايمز

الأميركية

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