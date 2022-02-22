محكمة استئناف المثنى تعيد التحقيق مع 13 ناشطا شاركوا في تظاهرات تشرين 2019

2022/02/22 | 13:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت محكمة استئناف المثنى، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات التحقيق مع 13 ناشطا شاركوا في تظاهرات تشرين 2019.وقال مصدر مطلع لوكالة ايرث نيوز، ان “محكمة استئناف محافظة المثنى قررت إعادة إجراءات التحقيق مع 13 ناشطا شاركوا في تظاهرات تشرين 2019، للمحاكمة بتهم تتعلق بتهمة تخريب وحرق مؤسسات الدولة”.وأضاف المصدر ان “ألمحاكمة تأتي […]

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