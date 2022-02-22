2022/02/22 | 13:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iozLc-IHbpw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "المُدرس يلعب في موبايله ويروح" .. أطــفال يشكون وضع مدارسهم واضطرارهم لأخذ دروس خصوصية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "المُدرس يلعب في موبايله ويروح" .. أطــفال يشكون وضع مدارسهم واضطرارهم لأخذ دروس خصوصية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).