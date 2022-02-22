الاطار يستعد لاعلان تحالف “الثبات الوطني” بـ 130 نائبا

2022/02/22 | 13:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو دولة القانون كاظم الحيدري، الثلاثاء، عن قرب اعلان الاطار التنسيقي انبثاق تحالف الثبات الوطني المشكل من اكثر من 130 نائبا، مبينا الاجندات الخارجية سعت لانهاء اي تقارب شيعي.وقال الحيدري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان ” الاجندات الخارجية غايتها عدم تحالف البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الأكبر و على القضاء ان يأخذ […]

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