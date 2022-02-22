بالصور.. الاستخبارات تطيح بثلاثة متهمين بالارهاب في محافظة الانبار

2022/02/22 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ،اليوم الاربعاء، الإطاحة بثلاثة متهمين بالارهاب في محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان أن معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة قادت للقبض على احد الارهابيين في سيطرة احمد الصداك بالانبار، مشيرة الى انه من المؤشرين في قاعدة البيانات لكونه مطلوب للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب.

وتابع البيان انه تم القبض ايضاً على المتهم (حمد جاسم محمد حبيب الحلبوسي) في سيطرة التحدي كونة مطلوب ضمن قاعدة البيانات.

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