المالية: التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية ولايرتبط بتخفيض قيمة العملة

2022/02/22 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء، أن التضخم في الأسعار ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة.

وذكر بيان للوزارة أن التضخم في الأسعار هو ظاهرة عالمية غير مرتبط بتخفيض قيمة العملة، لافتاً الى أن استغلال بعض المستوردين والتجار بفرض أسعار إضافية لأغراض المنافسة وتحقيق مكاسب إضافية تؤدي أيضاً الى هذه الظاهرة.

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