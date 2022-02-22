قوة أمنية تنقل المقدم عمر نزار الى جنايات ذي قار

2022/02/22 | 13:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، بأن قوة امنية كبيرة دخلت المحافظة فجر ،اليوم الثلاثاء، وبصحبتها الضابط المطلوب للقضاء عمر نزار.

وقال المصدر ان الضابط المطلوب للقضاء (عمر نزار) تم جلبه للناصرية من اجل التحقيق معه بقضايا قتل المتظاهرين في ذي قار بمجزرة الزيتون، مشيراً الى ان نزار مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل بتهمة القتل العمد للمتظاهرين.

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