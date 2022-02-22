النزاهة تستقدم مدير عام صحة ديالى

2022/02/22 | 13:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المُتَّهم المذكور قام بالإضرار بالمال العامِّ بمبلغٍ مقداره مليار و(375) مليون دينارٍ.

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