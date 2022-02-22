تجمع موصلي يدعو لحكومة توافق ويؤكد استحالة الاستغناء عن الإطار

2022/02/22 | 13:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..طالب عضو مجلس عشائر جنوب الموصل خالد الجبوري، الثلاثاء، بتشكيل حكومة توافق لأنها الضمانة الأساسية لاستقرار البلد.وقال الجبوري في تصريح لـ/المعلومة/ إن “وجود قوى الإطار التنسيقي بالحكومة المقبلة هو الضامن الأساسي لاستقرار البلد من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية”.وأضاف أنه “يكفي قوى الإطار التنسيقي أنها صاحبة مواقف وطنية وقدمت تضحيات كبيرة من قبل […]

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