2022/02/22 | 13:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الصين عن "قلقها" إزاء تطور الأوضاع في أوكرانيا وذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي، الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية

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