بالفيديو.. استنكار عشائري بشأن الاعتداء على شركة في واسط

2022/02/22 | 13:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استنكر شيوخ وسادة عشائر واسط، اليوم الثلاثاء، الاعتداء على احدى الشركات في المحافظة.وقال الشيوخ في بيان صادر متلفز تابعته وكالة ايرث نيوز، “في وقت استبشرنا خيراً بشأن إعادة دوران المشاريع في المحافظة والتي تخدم المواطن على الصعيد الخدمي، تفاجأنا بوجود اشخاص خارجين عن القانون اقدموا على ابتزاز احدى الشركات”.وأضاف الشيوخ، “ندين […]

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استنكار عشائري بشأن الاعتداء على شركة في واسط أولاً على ايرث نيوز.

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