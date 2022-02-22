الإطار التنسيقي: لا حكومة من دون توحيد البيت الشيعي

2022/02/22 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي جدعان ،اليوم الثلاثاء، بانه لن تتشكل الحكومة المقبلة دون توحيد البيت الشيعي.

وقال جدعان ان تشكيل الحكومة المقبلة سيحتاج بعض الوقت لانضاج التفاهمات السياسية بين مختلف القوى وحل كل الاشكاليات التي تعترض مسار المشهد العام، مؤكدا بان نهاية شهر نيسان المقبل ربما تكون بداية اعلان تشكيلها وسيكون الاطار جزء منها.

واشار الى وجود تفاهمات بين الاطار والتيار الصدري حيال ملفات هامة، مبينا ان جهود دفع الامور للامام مستمرة لتشكيل حكومة قوية بمشاركة كل الاطراف السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

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