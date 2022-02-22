النفط يقترب من 100 دولار ومخاوف من رد روسي على العقوبات الاميركية

2022/02/22 | 13:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قفزت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تعطل الإمدادات مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا ليقترب من 100 دولار.

وأثارت خطوة موسكو إدانة دولية وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن بالتنسيق مع الحلفاء تخطط لإعلان عقوبات جديدة على روسيا.

ويتخوف مراقبون من أن روسيا قد تمنع إمدادات النفط والغاز إذا سعت للرد على أي عقوبات أخرى يفرضها الغرب.

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