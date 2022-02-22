أزمة جواز السفر تبعد جلال حسن عن المنتخب الوطني

2022/02/22 | 13:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يبتعد حارس مرمى فريق الزوراء جلال حسن، عن صفوف المنتخب الوطني، بسبب جواز سفره.وقال مصدر في اتحاد الكرة لوكالة ايرث نيوز إن “حارس المرمى جلال حسن، سيغيب عن صفوف المنتخب الوطني بسبب ازمة جواز سفره غير الحقيقي”.وأضاف ان “اتحاد الكرة والمعنيين، رفضوا التدخل لحل هذه الازمة، حيث يتوجب على الحارس ان […]

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