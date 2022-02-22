نائب يدعو الى محاسبة الجهات الحكومية المقصرة بإغاثة النازحين الايزيديين

2022/02/22 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

دعا النائب الايزيدي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي اغا، اليوم الثلاثاء، محاسبة كل الجهات الحكومية التي لا تقوم بواجباتها لإزالة العقبات التي تحول دون حصول ذوي الضحايا على حقوقهم القانونية والدستورية وإنهاء ملفات العودة إلى ديارهم باعتباره استحقاق لا يقبل النقاش والتأخير والمماطلة.

وقال في بيان بمناسبة فتح مقبرة حردان، تلقته (بغداد اليوم) ان "على السلطات الثلاث أن تعلم جيدا اننا لن نسكت بعد الآن عن استمرار معاناة شعبنا الذي دفع ثمنا باهضا لما قام بها الإرهاب الأعمى المجرم".

ورفض "استمرار هذا الملف وقتا أطول، حيث سنقوم باستجواب ومحاسبة الجهات الحكومية التي لا تؤدي واجبها في إغاثة النازحين الايزيديين ولا تقوم بما يملي عليها القانون إزاء هذه الكارثة التي ما زالت آثارها مستمرة حتى اليوم".

وأضاف، انه "في الوقت الذي يعيش أهلنا وناسنا في الشتات، تم اعادة المجرمين بشكل استفزازي لمشاعر الايزيديين، الذين ينتظرون من البرلمان العراقي وباقي دول العالم الاعتراف بالابادة التي تعرضوا لها".

ووعد "أهلنا الايزديين وأهالي الضحايا بالتحرك بقوة تحت قبة البرلمان محليا ودوليا لإنهاء معاناتهم وتعويضهم ماديا ومعنويا بما يليق مع حجم الكارثة التي إصابتهم والضحايا الذين ما زالت قبورهم لم تبني حتى اليوم وتأخر إلى اليوم فتح مقابرهم الجماعية مع الأسف".

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