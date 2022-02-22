تعرف على الحكم الصادر بحق المقدم عمر نزار

2022/02/22 | 13:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادقررت جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، قرار بايقاف المقدم عمر نزار وفق المادة المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.حيث تعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالاعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.وكانت محكمة جنايات ذي قار قد باشرت باجراء التحقيق مع الضابط عمر نزار المتهم بحادثة جسر الزيتون عام 2019.واثارت قضية المقدم عمر نزار لغطا كبيرا في الاوساط الشعبية بعد اتهامه بقتل المتظاهرين في مدينة الناصرية عام 2019 حيث نشرت بعض وسائل الاعلام خبرا يفيد بهروبه الى خارج البلاد وبساعات من الخبر ظهر المقدم بفيديو طالب من خلاله رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي باجراء تحقيقا عادلا في الامر وانه مستعد بان يعدم وسط ساحة التحرير اذ ثبت تورطه بقتل المتظاهرين.

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