الحالة الجوية في العراق: طقس متقلب ودرجات هي الأدنى في بغداد

2022/02/22 | 13:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي جدولها الخاص بحالة الطقس لليوم الثلاثاء 22 شباط/فبراير 2022 والأيام القادمة.

تعاود درجات الحرارة إلى الانخفاض بدءًا من يوم الجمعة في المناطق الوسطى

وقالت الهيئة التابعة لوزارة النقل إن العاصمة بغداد تسجل 5 درجات (الصغرى) وهي الأدنى في المحافظات كافة لليوم الثلاثاء.

وستشهد الأيام المقبلة بحسب توقعات الأنواء الجوية ارتفاعًا وانخفاضًا في درجات الحرارة.

وتواجه مناطق البلاد الوسطى والشمالية والجنوبية ارتفاعًا في درجات الحرارة مع طقس صحو وبعض القطع من الغيوم يوم الأربعاء القادم.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع مع طقس صحو وبعض الغيوم في مناطق الوسط والشمال مع استقرار درجات الحرارة في الجنوب وفرصة لمطر خفيف في الشمال، يوم الخميس القادم.

وتعاود الدرجات الحرارة إلى الانخفاض لدرجات عدّة في المنطقة الوسطى مع طقس صحو يوم الجمعة، مقابل طقس غائم ممطر ودرجات حرارة ثابتة في المناطق الشمالية، وطقس غائم جزئي وثبات في درجات الحرارة في المناطق الجنوبية.

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