نضوب الابار يهدد “الهلال الاخضر” في محافظة عراقية

2022/02/22 | 13:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف مسؤول حكومي، الثلاثاء، عن نضوب مياه الابار في ظاهرة غير المالوفة شرق ديالى.وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق( 30كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” نضوب مياه الابار في قرى بزايز كنعان ضمن قاطع جنوب ديالى شكلت مؤخرا ظاهرة عامة لاكثر من 20 قرية زراعية مترامية مؤكدا بان النضوب […]

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