أمانة بغداد تعلن استكمال استعدادات الزيارة الرجبية

2022/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت أمانة بغداد، الثلاثاء، اكتمال استعداداتها لتقديم الخدمات خلال الزيارة الرجبية.

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وذكر بيان للامانة تلقى "ناس" نسخة منه، (22 شباط 2022)، أن "امين بغداد المعمار علاء معن وجه بايقاف كافة الفعاليات الفنية في الاماكن العامة لغاية انتهاء مراسم ذكرى وفاة الامام الكاظم (ع) احتراما لقدسية هذه المناسبة ".

وبينت أن "امين بغداد شكل غرفة عمليات بمقر بلدية الكاظمية لمتابعة تقديم الخدمات ضمن الطرق التي يسلكها الزائرون بمدينة بغداد وداخل مدينة الكاظمية المقدسة واستعمال نظام GPS بتتبع الآليات الخدمية وتوجيهها نحو المحاور التي تتطلب الجهد الخدمي بصورة عاجلة".

وتابعت أن "امين بغداد وجه باعداد خطة تتضمن تحشيد جهود 14 دائرة بلدية وتقسيم قاطع بلدية الكاظمية الى (٩) قواطع تكون باشراف الوكلاء والمديرين العامين للدوائر البلدية".

وأضاف أن "الخطة الخدمية تتضمن ايضاً اشراك (١٤٢) آلية تخصصية متنوعة وكذلك زج أكثر من (١١٥٠) عامل الى جانب توزيع الحاويات المترية بالقرب من المواكب الحسينية".

واشار إلى أن "الخطة شملت التنسيق والتعاون المستمر مع العتبة الكاظمية المقدسة والقوات الامنية التي تشرف على تطبيق الخطة الامنية وكذلك اصحاب المواكب والفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني بعدد (٥٠) فريقاً والتي ستشارك بحملات التوعيةًوالتثقيف ورفع المخلفات في مدينة الكاظمية والطرق الأخرى في بغداد المحددة لمرور الزائرين".

ودعا أمين بغداد علاء معن "المواطنين واصحاب المواكب للتعاون مع ملاكات امانة بغداد وعدم رمي مخلفات الاطعمة والمشروبات الا في اماكنها المخصصة وفسح المجال امام الجهد البلدي حرصاً على نظافة الطريق".

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