النزاهة تعلن استقدام مدير عام صحة ديالى السابق لإضراره بمليار و375 مليون دينار

2022/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن

صدور قرارٍ باستقدام المُدير العامِّ

لدائرة صحَّة مُحافظة ديالى السابق،

مُبيّنةً أنَّ المُتَّهم المذكور قام

بالإضرار بالمال العامِّ بمبلغٍ مقداره

مليار و(375) مليون د

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