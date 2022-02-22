وزير أسبق: خلافات بين النفط وشركة عالمية تعرقل مشروع تحسين البنزين منذ 2005

2022/02/22 | 13:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار

إسماعيل، أن وزارة النفط تعاقدت منذ 2005

مع شركة لانشاء وحدات تحسين بنزين ولا

تزال خلافاتها مستديمة.

وقال اسماعيل في تغريدة عبر "تويتر"، إن

"وزارة النفط تعاقدت من

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