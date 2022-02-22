2022/02/22 | 13:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في المثنى.

وذكرت الخلية في بيان ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة استهداف لأرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع في محافظة المثنى.

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