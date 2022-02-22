الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية في الرمادي

2022/02/22 | 14:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج كسار ،الثلاثاء، الاطاحة بأبرز تاجر مخدرات بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي .وقال كسار في تصريح لوكالة / المعلومة / ان” قوة امنية من قيادة شرطة الانبار نصبت كمين لأبرز تاجر مخدرات وتمكنت من اعتقاله حال تواجده في احدى احياء مدينة الرمادي، دون وقوع […]

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