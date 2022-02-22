مستثمر يواجه دعوى قضائية على خلفية إنشاء جسر في صلاح الدين

2022/02/22 | 14:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت السلطات المحلية في محافظة صلاح الدين، أنها رفعت دعوى قضائية على مستثمر أنشأ جسرًا يربط ضفتي قضاء بيجي لقاء جباية مبالغ من أصحاب العجلات الخاصة والتحميل.

وبحسب الصحفية الرسمية، فإنّ الجسر الأساس في القضاء لا يزال مدمرًا رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" منذ سنوات، ما أدى إلى أن يستغل المستثمر المتعاقد مباشرة مع القائممقام السابق حاجة السكان إلى التنقل في بيجي لإنشاء جسر على نهر دجلة واستقطاع مبلغ 5 آلاف دينار للقاء العبور لمرة واحدة.

ويقول قائممقام القضاء محمد الجبوري، إنّ "دائرة الموارد المائية في المحافظة رفعت دعوى قضائية على المستثمر الذي انشأ الجسر نهاية العام الماضي، والذي يربط محافظتي كركوك وصلاح الدين عبر قضاء بيجي على نهر دجلة من دون موافقتها".

وأضاف الجبوري أن "المحافظ عمار الجبر أجرى زيارة ميدانية للجسر واطلع عليه، وأوعز بتشكيل لجنة تحقيقية التقت إدارة الجسر لجمع المعلومات عنه"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الجسر معرض لحصول أي حادث والإضرار بالمواطنين الذي يعبرون عليه إلى الضفة الأخرى، لكون المستثمر لم يستحصل موافقة الموارد المائية، فضلاً عن عدم خضوعه لضوابط السلامة والأمان من قبل الدفاع المدني".

وختم قائممقام بيجي أن "المستثمر تعاقد مع القائممقام السابق مباشرة، من دون العودة إلى هيئة الاستثمار في المحافظة التي كانت رافضة لإنشائه جملة وتفصيلاً، ما يؤكد وجود تهاون وتمرد على القانون".

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