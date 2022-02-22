العراق يحقق فوزاً كبيراً على السعودية في منافسات غرب آسيا البارالمبية

2022/02/22 | 14:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكن المنتخب العراقي لكرة الهدف للمكفوفين، اليوم الثلاثاء، من تحقيق الفوز في مباراته الثانية ضمن منافسات دورة غرب اسيا البارالمبي الجارية احداثها حاليا في العاصمة البحرينية المنامة.وجاء فوز العراق الثاني في مباراته التي خاضها امام المنتخب السعودي بنتيجة (11-1).وكان المنتخب العراقي للعبة قد حقق فوزه الاول يوم أمس الاثنين، على المنتخب […]

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