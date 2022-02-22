الإنفصال ونكسة يونيو في مرآة الأندلس - خالد سالم

2022/02/22 | 14:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خالد_سالم "لكنها تدور يا ملوك الطوائف..." د.خالد سالم ما نعيشه في العالم العربي من هوان لم يكن ليخطر على بالنا نحن الأحياء من الأجيال التي شهدت الفترة الحية والتالية للتحرر العربي.



إننا نعيش وضعًا يشبه أهوال يوم القيامة، كلٌ يحاول، على طريقته، أن ينجو بنفسه متزلفًا إلى جلادي الأمة وشراء رضاهم.



طُرحت الأفكار القومية في النصف الأول من القرن العشرين، وكان هناك من حاولوا تحويلها إلى واقع بدءًا بمح ......





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