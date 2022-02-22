بينهم امرأة.. الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في البصرة

2022/02/22 | 14:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة لتجارة المواد المخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القطعات الأمنية شرعت فجر اليوم بعمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق شمال البصرة ومركز المدينة شملت مناطق نهر صالح شمالاً وأحياء خمسة ميل وسط المدينة".

وأضاف البيان أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تمتهن تجارة المواد المخدرة تتكون من أربعة أشخاص ضمنهم امرأة ضبط بحوزتهم كمية من المخدرات بالإضافة إلى أدوات تعاطي واسلاحة متنوعة".

واشار الى، أن "أحد أهم أهداف عمليات التفتيش اليومية التي تقوم بها القوات الأمنية هي مطاردة المروجين والمتعاطين لتلك المواد مع الأخذ بنظر الاعتبار تجارة السلاح وبقية القضايا الجنائية".

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