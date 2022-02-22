الاطار يعتبر خفض سعر الدولار من اهم مهامه المقبلة

2022/02/22 | 14:18 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، الثلاثاء، سعي الاطار التنسيقي لتخفيض سعر الدولار من خلال البرلمان، مبينا ان خطوة تخفيض سعر الدولار من اهم المهام المقبلة.وقال الحدادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ اننا “نشدد على ضرورة تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي لا سيما مع ارتفاع أسعار النفط “.واضاف ان […]

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