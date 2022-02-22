2022/02/22 | 14:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

ظهرت المقالة قرار جديد من المحكمة الاتحادية بشأن تمثيل المكونات في البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار جديد من المحكمة الاتحادية بشأن تمثيل المكونات في البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار جديد من المحكمة الاتحادية بشأن تمثيل المكونات في البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).