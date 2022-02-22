رابطة المصارف الخاصة: القطاع المصرفي يتعرض إلى هجمة كبيرة

2022/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة ناس

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رابطة المصارف الخاصة تدعو الى عدم تداول او نشر معلومات غير دقيقة حول القطاع المصرفيدعت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وسائل الاعلام إلى عدم تداول او نشر اية معلومات عن القطاع المصرفي غير صحيحة، مطالبة بضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الحقيقة وعدم الاعتماد على الجهات غير الرصينة.

وقالت رابطة المصارف الخاصة العراقية، في بيان صحفي، إنه خلال الأيام الماضية، تداولت بعض وسائل الاعلام، اخبار غير صحيحة اطلاقا عن القطاع المصرفي، مما يؤثر على ثقة المواطنين بهذه المصارف، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي يتعرض إلى هجمة كبيرة من بعض الجهات المغرضة التي تريد ابتزازه وتحقيق مآرب خاصة وبالتالي تنعكس سلبا على اقتصاد البلد.

وأضافت أن الانباء التي تتحدث عن قيام البنك المركزي بوضع يد على بعض المصارف غير صحيحة، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الذين ينشرون اخبارا منافية للحقيقة.

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