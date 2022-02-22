كربلاء :العتبة الحسينية تطبق بروتوكولات طب الحشود خلال الزيارة الرجبية

2022/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة والتعليم الطبي

التابعة للأمانة العامة للعتبة

الحسينية المقدسة إكمال استعداداتها

الصحية الخاصة بزيارة ذكرى وفاة الإمام

الكاظم (ع) ، كاشفة عن تطبيق بروتوكولات

طب الحشود من أجل الإخلاء ا

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