بينهم امرأة.. الإطاحة بعصابة لتجارة المخدرات في البصرة (صور)

2022/02/22 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم

الثلاثاء، القبض على عصابة لتجارة

المواد المخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "القطعات الأمنية شرعت فجر

اليوم بعمليات تفتيش واسع

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