ميناء الفاو الكبير وحلم مستقبل الاجيال

2022/02/22 | 14:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طالب قاسم الشمري اصبحت الاحاديث عن عمليات بناء ميناء الفاو الكبير البحري ومرفقاته ومستلزمات نجاحه احاديث مختلفة بين المصداقية و التشكيك والجدية شدت الراي العام بمختلف شرائحه ومستوياته في متابعة ثمار هذا المشروع لما يحمله من اهمية اقتصادية كبيرة للعراق كون الانتهاء من اكماله يعد نقله نوعية واقتصادية ستراتيجية تعضد وتعزز بناء وتحقيق […]

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