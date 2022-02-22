من سيخرج رأس العراق من ناقوس الخطر؟!

2022/02/22 | 14:29 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حليمة الساعدي || لطالما كان حال الفرد العراقي أشبه بحال رجل ادخلوا رأسه في ناقوس كبير ثم أخذوا يطرقونه من كل جانب حتى أصابه الصمم والخَوَث والاعياء من كثرة الصخب الذي أحدثه الطرق.الساسيون وطيلة السنوات السابقة التي تلت العام ٢٠٠٣ امطرونا أحداث ومواضيع وقضايا ومصائب وكوارث كلها كبيرة وصادمة ومتواترة فبينا نحن […]

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