الرئيس الأوكراني: الغزو الروسي سيشكل خطرا على أوروبا الشرقية كلها

2022/02/22 | 14:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، أن أي غزو روسي لبلاده سيضع دول أوروبا الشرقية الأخرى تحت خطر الاجتياح، على حد قوله.

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