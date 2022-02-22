الغزو الفكري وغسيل الدماغ

2022/02/22 | 14:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عطور الموسوي || يمكن ما سأرويه قد لا يصدقه الكثير منا ممن يسهل الامور ولا يدرك وخيم نتائجها..يوم استشهاد قادة النصر ورفاقهما حضرنا تشييعهم عند مدخل المنطقة الخضراء وكانت معي احدى اخواتي السجينات السياسيات ومن ذوي العديد من الشهداء..اخت شهداء اعدمهم الطاغية صدام ،وابن اختها شهيد من قوات بدر اغتالته ايدي […]

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