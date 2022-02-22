السياسة والسلطة والوليمة..!

2022/02/22 | 14:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / الشيخ محمد الربيعي || كتب الامام علي بن ابي طالب ( ع ) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري و هو عامله على البصرة و قد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم من أهلها فمضى إليها أما بعد : يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت […]

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