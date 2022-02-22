2022/02/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت المحكمة الاتحادية ،اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب.

وقالت المحكمة ، انه “لغرض تفعيل الدور الوطني وتحقيق المساواة والحفاظ على الوحدة الوطنية للمكونات الايزيدي والشبكي والكرد الفيليين.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية تمثيل تلك المكونات في مجلس النواب ووجوب مساواتهم مع المكونين المسيحي والصابئي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحادية تصدر قراراً بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحادية تصدر قراراً بشأن تمثيل المكونات في مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).