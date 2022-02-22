الدوما الروسي يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون مع دونيتسك ولوغانسك

2022/02/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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صدق مجلس الدوما الروسي على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك، على الاتفاقيات، عقب إعلان بوتين الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا.

وفي وقت سابق صدق مجلسا الشعب في كل من جمهوريتي لوغانسك الشعبية ودونيتسك الشعبية، على معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع روسيا الاتحادية.

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