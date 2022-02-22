الإطار التنسيقي يستعد لإعلان تحالف الثبات الوطني

2022/02/22 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الإطار التنسيقي ،اليوم الثلاثاء، عن استعداده لإعلان تحالف جديد تحت مسمى “الثبات الوطني” والذي أكد أنه سيضم 130 نائباً.

وقال عضو دولة القانون كاظم الحيدري في تصريحات صحفية إن الاجندات الخارجية غايتها عدم تحالف البيت الشيعي لتشكيل الكتلة الأكبر، وتابع ان أي طرف يشكل الحكومة دون الآخر سيكون في زاوية ضيقة، معربا عن أمله بالتلاحم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لتجاوز الانسداد السياسي الراهن.

واشار الحيدري إلى وجود تواصل مستمر وغير مباشر بين الإطار والتيار، وعليهما حسم موضوع تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة لأن الوقت بدأ بالنفاد حسب تعبيره.

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